Se quedó sin frenos, atropelló a mujer y sus dos hijas

Tras presuntamente quedarse sin frenos en la bajada de una calle, un automóvil Nissan chocó contra un taxi, atropelló a tres personas y finalmente se estrelló contra una barda escolar.El accidente ocurrió en la calle Venustiano Carranza de la céntrica colonia Azteca, a la altura de la telesecundaria Francisco I. Madero, por donde bajaba un vehículo particular de modelo atrasado.Justo en plena pendiente, el conductor perdió el control de la unidad debido a que supuestamente falló el sistema de frenos, impactando contra el taxi, además de embestir a una mujer y dos menores, quienes resultaron lesionadas, una de ellas de 12 años, de nombre Fany, la más afectada.Algunos testigos refirieron que, al ver que el auto no se detenía, un taxista que circulaba en la misma calle optó por atravesar su unidad para frenar la descontrolada carrera, evitando que embistiera de lleno a las tres mujeres. Aún así fueron atropelladas y el auto terminó colisionado contra la barda del plantel.Los testigos agregaron que del auto sin frenos bajó una mujer, quien con un histérica le gritaba al marido que todo había ocurrido por su negligencia. “Ya ves, te dije desde cuando que le arreglaras los frenos al carro", le habría increpado la mujer al conductor, de quien no se proporcionó el nombre.Respecto a la mujer lesionada, se indicó que se trata de la señora Mary “N”, de 43 años, quien salía con sus dos hijas de la citada escuela, a donde habían llevado una taquiza pues es comerciantes en alimentos.La mujer y su hija mayor fueron trasladadas a la Clínica Fausto Dávila de Poza Rica para observación por posibles lesiones internas, mientras que Fany ingresó al Hospital Regional de la misma ciudad.Las tres fueron auxiliadas por una ambulancia de Poza Rica y personal de Cruz Ámbar, ya que la ambulancia de la Cruz Roja local sigue sin brindar servicio desde hace varias semanas, añadieron residentes de esta villa, quienes llamaron a la Policía Estatal para que se hiciera cargo del conductor responsable.