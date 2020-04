Se queja de que trámite de 5 días lleva mes y medio en Desarrollo Urbano de Xalapa

Buen día:



El día de hoy fui citado en las Oficinas de Desarrollo Urbano para un documento al cual le faltaba una firma de la directora de esa dependencia. Llevo mes y medio esperando dicho documento. En múltiples ocasiones he acudido a solicitarlo (se supone que estaba en 5 días) la respuesta del personal de guardia es que la Directora no ha firmado y que no ha acudido a laborar; debido a la contingencia fueron asignados los de confianza a permanencia ocasional y que el trabajo que están realizando es únicamente a lo prioritario.



Entiendo que haya ocurrido esto, todos estamos sufriendo esta pandemia. Sin embargo, esto fue desde la fase 2, ya han pasaron varias semanas y habría que definir lo que es prioritario para ellos.



Mi documento es prioritario para un servidor, ya que sin éste no pueden liquidarme una propiedad.



La Directora no ha firmado mi documento a pesar de que me informan ya lo tiene en su escritorio “para firma”, pues la señora no se ha presentado a laborar. El día de hoy acudo a mi cita y me encuentro que está cerrado.



Entiendo que para el señor Alcalde Hipólito Rodríguez, la oficina de Desarrollo Urbano no es de actividad esencial. Comprendo que la actividad de la construcción debió ser frenada en esta Fase 3; sin embargo, NO estoy tramitando permiso de construcción, mis documentos se encuentran en esa oficina desde antes de que siquiera se llamara a cuarentena.



Mi trámite era de respuesta de 5 días hábiles, y de acuerdo a la Secretaría de Salud las actividades no esenciales son todas aquellas que no afectan la actividad sustantiva de una organización pública, social o privada o los derechos de usuarios. En este caso al ser una oficina de gobierno y por todo lo anteriormente señalado, se encuentran transgrediendo los derechos de todos aquellos que llevamos meses en espera de un documento para poder vender nuestra propiedad.