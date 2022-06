Se quejan de pésima atención en oficina de Hacienda Orizaba

Las quejas por la pésima atención en la oficina de Hacienda del Estado en Orizaba continúan. Los ciudadanos señalan mal servicio, pues es muy tardado y quienes atienden no saben dar la información correcta, sobre todo porque los denominados “gestores” tienen trato preferencial.Y es que desde muy temprana hora los quejosos acudieron a esta oficina para realizar un sinnúmero de trámites como el reemplacamiento y/o cambio de propietario, por citar algún ejemplo pero pasan horas en la espera de ser atendidos.Algunos de los ciudadanos dijeron que los “gestores”, como se conoce a las personas que se alquilan para hacer los trámites de diversas personas a cambio de una remuneración económica, tienen un trato preferencial, pues ellos son atendidos casi de inmediato cuando arriban a esta oficina.Llegaron al Palacio Municipal, donde se ubica Hacienda del Estado, desde las 4:00 horas de la madrugada del lunes y al filo de las 11:00 aún no tenían ni la certeza de poder pasar para realizar sus trámites.Incluso se observó a algunas madres de familia que desde la madrugada llegaron y al ser la espera tan larga, optaron por sentarse en el piso afuera de la oficina, incluso con sus hijos pequeños, pues mantienen la esperanza de recibir la atención.Algunos se quejaron de que el personal les dijo, desde la semana pasada, que a partir de este lunes ya se les brindaría el servicio, sin embargo, el día llegó y no hay garantía de cómo concluir los procesos.De hecho destacaron que la titular de esta oficina, Rosario Villegas Miranda, está utilizando a los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para asesorar a las personas, cuando no tienen idea de la forma en que se efectúan los trámites; los estudiantes relegan a los sindicalizados, quienes sí conocen toda la actividad de dicha oficina.