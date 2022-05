Se quejan de Plaza Imperial por desinformados: Alcaldía de Xalapa

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, David Florescano Pérez, señaló que si la inmobiliaria "Bosque de Las Ánimas", que pretende construir el centro comercial "Imperial Las Ánimas", cuenta con la documentación y demás permisos de instancias estatales, el Gobierno capitalino no puede "bloquear" el proyecto.Por ello, aseguró que en esta posible obra que ha despertado la oposición de grupos ambientalistas y vecinos cercanos al bulevar Europa, al sur de la ciudad, se actuará conforme a la legalidad."El Ayuntamiento va a reaccionar de acuerdo con la legalidad y en este caso si ellos cuentan con todos los permisos que no sólo dependen del Ayuntamiento, hay permisos de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), nosotros no tenemos por qué bloquear esa parte (otorgamiento de licencia de construcción), porque sería tanto como transgredir la Ley y nosotros somos los principales custodios", expresó.Florescano Pérez consideró que el rechazo al proyecto corresponde a la desinformación, ya que la desarrolladora cuenta con todos los permisos correspondientes, incluyendo los de instancias estatales para hacer los trabajos de movimiento de tierras."Lo principal es que cada persona que solicite o tenga la intención de realizar un proyecto de esta magnitud debe contar con todos los permisos, la compañía que está haciendo ese desarrollo cuenta con todos los permisos, algunos no sólo dependen del Ayuntamiento, entra la SEDEMA en algunos casos y Gobierno del Estado", reiteró.Aunque se definió como "ambientalista" y dijo comprender las preocupaciones de los detractores de la plaza comercial, externó que se debe pensar en el desarrollo de la ciudad y más por el terreno corresponde a una propiedad privada y no un área verde municipal."Hay algo que no debemos dejar de observar, que es una propiedad privada (...) es tanto como si alguien me viniera a decir qué puedo o no puedo hacer dentro de mi casa. Es poner en una balanza ambas partes, no es una reserva ecológica, no es un lugar que esté destinado al fin público, es una propiedad privada y está protegida por la Constitución", ahondó.El edil xalapeño consideró que ante la polémica que ha generado su construcción, es importante tener toda la información al respecto, para evitar estos malos entendidos."Para que la gente no se mal informe porque estuve recibiendo algunas comunicaciones de que la gente cree que es área pública, área verde y no es así", reiteró.