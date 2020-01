Se quejan derechohabientes de INFONAVIT que su deuda aumenta hasta más de 200%

Derechohabientes del INFONAVIT, lamentaron que este instituto no ayude a la economía de los mexicanos y es que dijeron que al hacer cuentas de lo que han pagado y deberán pagar al finalizar su deuda en más del 200 por ciento aumentó el costo de su vivienda.



Algunos de los derechohabientes entrevistados ejemplificaron que su vivienda costaba 270 mil pesos, pero que han pasado 14 años y ellos siguen pagando montos quincenales de mil 200 pesos.



"Al hacer cuentas, ya pagamos alrededor de 400 mil pesos, más de 100 mil pesos de lo que costaba la casa. Pero todavía nos faltan otros 16 años vamos a terminar pagando más de 800 mil pesos por una casa que costó 270 mil pesos".



Dijeron que si bien es cierto través del INFONAVIT pueden lograr su casa, pero están endeudados con este instituto por muchos años y que al final de cuentas no disfrutarán de su casa como propia hasta que pasen alrededor de 30 años.



De igual forma se quejaron de que a muchos de ellos no les llega el estado de cuenta a sus domicilios, como a Arturo Hernández, quien dijo que desde hace 8 años no le llega a su casa, por lo que no sabe cuánto adeuda.



Refirió que se comunicó a la línea telefónica de INFONAVIT y no le pudieron resolver absolutamente nada, sino que le dijeron que tenía que acudir directamente a las oficinas para conocer todo sobre su deuda.



En este sentido destacó que es imposible para él como trabajador acudir a las oficinas que se ubican en el municipio de Fortín de las Flores, pues vive en Orizaba y en su trabajo no le permiten faltar.



"Todo va a pasar: voy a acudir, va a haber mucha gente y simple y sencillamente no me van a atender y yo ya perdí un día de trabajo que es probable que me lo descuenten. Aunque primero tendría que lograr el permiso de parte de las autoridades de mi empresa".



Los quejosos lamentaron que esta situación siga prevaleciendo en el INFONAVIT y que este instituto cobre las casas al triple de su valor original.