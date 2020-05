Se quejan habitantes de Boca del Río porque no les surten agua de forma equitativa

Ciudadanos que viven en la colonia Revolución se pronunciaron en contra de la forma en la que la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB) suministra agua en pipas a la población.



Los quejosos señalaron que tienen más de una semana sin el líquido y aunque llaman para hacer reportes y que les den un número de folio ante CAB, los repartidores de agua no la entregan de forma equitativa.



Al respecto, el joven Raúl Herrera, quien vive en la calle 1 de esta colonia, explicó que el procedimiento para recibir agua a través de pipas es levantar un reporte telefónico ante CAB, quienes les proporcionan un folio o número de reporte que se canjea por un servicio de entrega de agua con pipa.



Sin embargo, aunque se levanta el reporte, quienes administran las pipas sólo entregan el agua a quienes conocen y no a todos los ciudadanos, pese a contar con el número de folio.



"Hoy viene la pipa y le entrega a la persona que vive junto de mi casa, que a esta persona curiosamente siempre vienen a entregarle pero nunca tiene folio. Ahorita que salimos nosotros para darle el número de folio, nos rechazaron y nos dicen que no nos van a dar agua, que porque no tenemos reporte y le volvemos a insistir aquí está el número de folio y nada, que le hiciéramos como quisiéramos", señaló.



El entrevistado lamentó esta situación pues son decenas de familias las que no tiene agua potable, misma que es indispensable para las actividades sobre todo con esta temporada de contingencia ante el COVID-19.



Por ello, los ciudadanos exigieron a CAB entregar el agua a quienes cuenten con folio y no favorecer a "sus conocidos", pues reiteraron que todos pagan por este servicio y requieren del líquido.