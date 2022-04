Se quejan habitantes de Río Blanco por desbasto de agua y tandeos deficientes

Cerca de 500 familias de la colonia Ricardo Flores Magón del municipio de Río Blanco suman cuatro semanas de tandeos deficientes en el servicio de agua potable, señalando que la Comisión de Agua del Estado (CAEV) no resuelve la problemática actual que se agrava de cinco años a la fecha.El servicio de la CAEV es el más caro del Estado y el más deficiente, porque una familia llega a pagar de 1,200 a 1,400 pesos anuales para recibir "agua de tamarindo", tandeos y falta de suministro hasta por tres meses consecutivos, señalaron los afectados."No se trata de un problema actual, esto tiene años pero hay ocasiones que nos dejan durante dos o tres meses con tandeos pero es un servicio deficiente".“Quienes tienen cisterna no tiene ningún problema pero hay mucha gente de escasos recursos que no tiene dónde almacenar el agua y van al día", señalaron usuarios de las avenidas Jalisco, Hidalgo y Puebla.El año pasado, recordaron, nos dejaron seis meses sin agua, nos traían agua cada ocho días pero somos mucha gente para una pipa y a veces se enoja la gente porque no le dejaban agua."Nos quejamos de que no tenemos agua pero no damos la cara cuando se trata de exigir a las autoridades que nos brinden el servicio y ahora con el tiempo de calor, los trastes, el servicio de sanitario, es algo con lo cual no se puede y se debe de invertir para comprar garrafones".Tenemos enfermos niños y animales que también demandan de este importante servicio, señalaron, al tiempo de advertir con iniciar protestas.