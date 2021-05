Se quejan productores por costo y eficiencia de aretes para ganado

La colocación de aretes para el ganado, como medida de control y seguridad, se ha encarecido al doble, lo que provoca protestas entre productores de la región norte de Veracruz, quienes lamentan que, incluso, dicho dispositivo no genera buenos resultados.



El señaló el señor Luis Enrique Urrutia Serrano, productor de este lugar, mencionó que al inicio del programa pagaban 30 pesos por cada arete, pero gradualmente subió y ahora cuesta 50 pesos, sin tomar en cuenta el costo de implantación, que son otros 50.



“Si uno tiene, por ejemplo, 10 animales para aretar, en la ganadera se pagan 500 pesos y 500 pesos al veterinario; ahí ya son mil pesos. Pero si vamos a llevar un vaquero o dos vaqueros, hay que pagarles a cada uno 300 pesos, o sea que uno va a gastar mil 600 pesos en un día por 10 animales, y es dinero que ya no lo vamos a recuperar.



“Se supone que la función del arete es para llevar un control, pensando en que, si a uno le roban una vaca, tiene un chip para localizarla, pero hasta horita yo no he sabido que alguien haya recuperado alguna vaca o un becerro que le hayan robado, así que eso no funciona y no queremos seguirlo pagando”, recalcó.



Al respecto, la SAGARPA ha respondido que esta dependencia no vende los aretes y sólo verifica que haya suficientes en los centros autorizados. Asimismo, menciona que el procedimiento recae únicamente en las ventanillas del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), dependiente de las propias Uniones Ganaderas existentes en el estado.



Añade que el arete es de por vida hasta el sacrificio del animal, y que la colocación y cobro es un trato entre productor y técnico autorizado, sin embargo, aclara, el productor puede realizar esta actividad siempre y cuando se capacite.