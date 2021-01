Se quejan vecinos por tráfico en acceso a recinto portuario de Coatzacoalcos

La falta de rehabilitación en el acceso al recinto portuario ha provocado una gran cantidad de baches en la avenida Artículo 27 Constitucional o mejor conocida como “carretera ancha” de Coatzacoalcos, que data de más de seis meses y ha dejado daños en vehículos particulares.



Aunado a ello, el constante "dolor de cabeza" que dejan los traileros a vecinos de colonias como Frutos de la Revolución y Lázaro Cárdenas no cesa, pues ningún nivel de Gobierno atiende el intenso tráfico que se forma por los vehículos de grandes dimensiones ni la falta de vigilancia en la zona que ha originado incidentes violentos, pues los amantes de lo ajeno aprovechan a esconderse entre estos automóviles para cometer fechorías.



Los afectados expusieron que entre ocho y 10 de la mañana el problema del tráfico intenso y el bloqueo de las entradas a las diversas calles de ambas colonias se recrudece.



“Los choferes se paran hasta en doble fila, todos los días es lo mismo. Hay que estar peleando con ellos, discutiendo y tocando el claxon porque nos tapan y no sale uno”, dijo uno de los inconformes.



De los baches abundan, se trata de hoyancos que se han hecho en el concreto asfáltico y hasta el momento la autoridad pertinente no atiende el daño.



“Sólo nosotros a veces estamos echando escombro, le echamos pero nadie lo ve, ni API. Debería ser API porque transitan por acá. Hace poco pavimentaron con concreto hidráulico la entrada de la calle y eso sí dura pero todo lo demás no, mire las condiciones en las que está”, manifestó.



Durante un recorrido por la zona, se pudo constatar el mal estado de la avenida y la gran cantidad de hoyos por todo lo largo y ancho.