Se reactiva turismo de aventura en Jalcomulco tras suspenderse por pandemia

El turismo de aventura en el municipio de Jalcomulco se reactivó luego de varios meses, así lo indicó el guía certificado de turistas de “Río Verde Expediciones”, Irving Giovani Bonilla.



Señaló que se están respetando todos los protocolos como la sana distancia y hay coordinación con la dirección de Protección Civil, pues de este modo no se exponen ni los clientes ni los prestadores de servicio.



“Se activó el turismo, para esto estamos respetando los protocolos, como el de sana distancia y con Protección Civil tuvimos reuniones y con ellos llegamos a los acuerdos de cómo trabajar de la manera más segura, para que no nos expongamos ni a nuestro personal y los clientes no sean expuestos. Además, ellos son los que llevan el control de las salidas, de las personas que suben a las balsas, en sí todo el protocolo del descenso en el río”, dijo.



Aseveró que se siguen las medidas sanitarias y se está usando el modelo “burbuja”, el cual consiste no “mezclar” a las familias, lo que incluye el transporte que se usa, ya que con esto se les da mayor seguridad a los visitantes.



"Ahora trabajamos por burbujas, si tenemos una familia de ocho personas esas ocho personas tendrían que ir juntas en la misma balsa, esa familia no la podemos juntar con otra familia, no pueden compartir transporte y los guías no pueden compartir transporte con los clientes".



"Esas medidas las tenemos que seguir para que sea seguro para todos y la verdad sí nos ha funcionado pues la gente se siente más segura de no mezclarse con otras personas y fue parte del compromiso con Protección Civil y nosotros les reportamos cuantas burbujas y de cuantas personas y sobre todo no las mezclamos", expuso.



Por último, precisó que se busca que el turismo llegue gradualmente y no acuda en masa, esto para tener un mayor control y evitar así los contagios.