Se reactivó incendio en mercado Revolución de Córdoba; logran controlarlo

A doce horas de que inició el incendio en el mercado Revolución y que había sido controlado, se registraron otros dos conatos en distintos puntos del zoco debido a que se reavivó el fuego, aunque ya fueron controlados.



Bomberos de Córdoba y Protección Civil trabajan a marchas forzadas a fin de se enfríe la zona y no haya más riesgos.



Este mercado con más de 50 años de antigüedad se dañó por lo menos en un 60 por ciento de su estructura según los primeros reportes de Protección Civil.



Cabe señalar que en este lapso algunos locatarios trataron de recuperar la mercancía que quedó, pero lamentablemente hubo actos de rapiña.



El lugar es resguardado por elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal a fin de evitar que se repitan estas situaciones.



El primer fuego, que afectó 2 mil 500 metros cuadrados del zoco y consumió unos 300 locales, inició a las 2:23 horas de este viernes y ya se había reportado como liquidado en su totalidad a las 6:00. No obstante, horas después se volvió a activar.



Mientras tanto la Alcaldesa Leticia López Landero sigue en reunión con líderes de los comerciantes a fin de llegar a acuerdos que beneficien a todos aunque previamente había dado una información en la cual se comprometió a la reconstrucción de dicho lugar sobre todo la parte afectada.