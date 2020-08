Se rebelan comerciantes de Coatza; quitan vallas que cercaron primer cuadro

Empresarios de Coatzacoalcos quitaron las vallas que fueron colocadas en el primer cuadro de la ciudad a consecuencia del decreto emitido por la Secretaría de Salud para la contención del Coronavirus.



Y es que tras una semana en semáforo naranja, de nueva cuenta este puerto bajó a semáforo rojo por la elevación de casos de COVID-19.



Adheridos a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y representantes de otros locales se citaron en Zaragoza y Carranza, en contraesquina del Palacio Municipal, para discutir el tema e insistir que la disminución de la movilidad de vehículos en la zona comercial no es la forma en la que los contagios van a disminuir.



Insistieron que los elementos de seguridad y de tránsito que son utilizados para cuidar las áreas donde hay vallas deberían dar rondines por el centro invitando a la no aglomeración y al uso correcto de cubrebocas.



Explicaron que los cierres de calles lo único que hacen es disminuir sus ventas y por ende, orillando a los empresarios y comerciantes a tener que bajar sus cortinas al no poder tener una economía estable.



Los inconformes aseguraron que aunque han intentado entablar pláticas con el alcalde, Víctor Carranza, éste ha hecho caso omiso a sus peticiones.



Lamentaron tener que llegar al extremo de que ellos mismos quiten las vallas y aseguraron que estarán pendientes de que no se vuelvan a poner.



Pese a la situación, la zona del mercado Morelos y el Terraplén sí permaneció cercado.



SIN ENTERARSE ALCALDE QUE YA SE HABÍAN RETIRADO LAS VALLAS



Dos horas después de la movilización de los empresarios, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, fue cuestionado sobre la petición de éstos y la postura del Gobierno Municipal y afirmó que las vallas del centro de la ciudad no serían retiradas e incluso dijo que la medida se seguiría aplicando, pese a la molestia de los comerciantes.



No obstante, las vallas ya habían sido quitadas del lugar.



"Tenemos que respetar y son disposiciones que a la larga sí han dado un beneficio y es un aprendizaje. Todos tenemos que asumir de manera responsable la salud, todo debemos de colaborar, estas acciones han sido beneficiosas para todos", sostuvo.



Carranza Rosaldo consideró que la economía en la ciudad no ha llegado a "extremos", ya que no se han aplicado sanciones ni toque de queda.



Señaló que como autoridad municipal no tiene atribución de cerrar los bancos, también ante los señalamientos de que las unidades bancarias no respetan las peticiones de evitar aglomeraciones.



De los cierres de restaurantes y bares, indicó que acatarán las medidas que marque la Secretaría de Salud.