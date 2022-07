Se recupera 80% la actividad de promotores turísticos de Veracruz

La actividad turística para los tour operadores se ha recuperado al 80 por ciento en los últimos meses, señaló la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Veracruz, Griselda Ramón Cruz, quien precisó que la llegada de visitantes no sólo es en temporada vacacional.Remarcó que si bien, eventos de atracción turística como el “Salsa Fest”, el Festival de Velas Latinoamérica y el Carnaval de Veracruz generan actividad para Veracruz y Boca del Río, a través de las agencias de viajes locales se ha visto mayor interés por recorrer otras regiones del Estado.Es decir, son eventos que atraen visitantes a la conurbación pero que impacta a gran parte del Estado.“Hemos tenido mucha afluencia de turismo no sólo en temporadas vacacionales, en los fines de semana y nos da mucho gusto porque la reactivación ha sido para todos, la derrama económica se genera para todo el Estado, no solamente la zona conurbada y eso es muy bueno”.Resaltó que tanto la zona norte del Estado como la sur pero también la región montañosa se ven beneficiadas porque hay recorridos que salen desde el puerto.“También vinieron a conocer otras zonas que nosotros como tour operadores de todo el Estado los llevamos no sólo en la zona conurbada, sino hacia la zona de Los Tuxtlas, de Xalapa, Coatepec, Xico, al Tajín por supuesto, todas esas zonas que son muy buenas y que a la gente le atrae mucho”.Para los prestadores de servicios turísticos, la pandemia cambió la forma de viaje y creció el interés por conocer y recorrer los destinos nacionales y cercanos.