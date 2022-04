Se recupera el precio del azúcar en el mercado nacional

El precio del azúcar en el mercado nacional empieza a tener una importante recuperación, luego que en el mes de marzo el bulto de azúcar de 50 kilogramos, en su categoría libre, alcanzara un incremento del 12.2 por ciento; ello tras el operativo que llevaron a cabo las dirigencias cañeras CNPR y Unión Nacional de Cañeros A.C, de bloquear la salida de azúcar de los ingenios que no estaban cumpliendo con las cuotas de exportación.El presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) en el Estado, Ángel Gómez Tapia, observó que en el mes de febrero del 2021, el bulto de azúcar estuvo en 799 pesos y en febrero de este año 2022, en 727 pesos, es decir que se tenía una diferencia negativa de 72 pesos.Ante eso, el dirigente nacional Carlos Blakaller Ayala, así como el dirigente de la Unión Nacional de A.C, Javier Sánchez, observaron que algunos ingenios no estaban cumpliendo con las cuotas de exportación al mercado mundial, por lo que determinaron bloquear la salida del azúcar de los ingenios.Hoy los ingenios están ya entregando los certificados de depósito y están exportando los sobrantes de azúcar para regular el mercado nacional.El dirigente dejó en claro que esta movilización aún continúa y no es un operativo especulativo, ya que lo único que se pretende es que se exporten en este ciclo azucarero las 2.4 millones de toneladas de azúcar que sobran en el país.Expuso que está de por medio la agroindustria azucarera mexicana, de donde dependen millones de mexicanos y que, ante eso, se seguirá vigilando que los ingenios cumplan con las cuotas de exportación y siga recuperándose el precio del azúcar para bien de los productores abastecedores de caña del país.