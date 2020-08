Se recuperan Alcaldes tras padecer COVID-19

Después de haber estado por varias semanas en resguardo por haberse contagiado COVID-19, la alcaldesa de Chalma, Mariana Galván Argüelles, informó que se reincorpora a sus actividades.



“A pesar de haber tomado todas las medidas de precaución, de prevención, nos infectamos y nos enfermamos, afortunadamente puedo contar la experiencia de manera positiva, porque estoy aquí sana y debemos seguir adelante con los compromisos y las responsabilidades”, dijo.



Ahora, confió en que el personal del Ayuntamiento seguirá atendiendo de manera normal las medidas de prevención, aplicando las restricciones sanitarias al interior y exterior; además de seguir redoblando los esfuerzos que se hace mediante la instalación de filtros.



“Ya volví a someterme a unas pruebas, ya la doctora que me atendió me indicó que soy una persona sana y estoy fuera del virus y que ya estoy en tiempo de poder retomar mis actividades; siendo que ya no represento ningún peligro para la gente que puede estar cerca de mí”.



Asimismo, manifestó que se cuenta con insumos para seguir apoyando a la población que convalece de Coronavirus, ya sea canalizando a una clínica o previniendo a los más vulnerables.



“Estamos en contacto con varios institutos para llevar medidas de prevención entre nuestra gente, debemos también garantizarles seguridad en materia de salud, estamos muy expuestos por la cercanía con Huejutla de Hidalgo, que ya tiene más de 320 positivos; nos hemos integrado con todas las prevenciones para atender un sinfín de actividades”.



También el de Rodríguez Clara



Por su parte, el alcalde de Juan Rodríguez Clara, Sergio Manzur Navarrete, también ganó la batalla al Coronavirus y se ha reincorporado a sus actividades.



Dijo estar muy alarmado por la situación, sobre todo porque en estos momentos hay colaboradores del Ayuntamiento muy graves y así como ellos, hay también muchas personas en sus domicilios.



Incluso, reconoció que algunos de sus familiares y amigos cercanos ya han fallecido, por ello, el Ayuntamiento hará todo lo posible para contener la epidemia.



El pasado 15 de julio, el munícipe anunció haberse contagiado de COVID-19 y por ello, se mantendría en resguardo domiciliario y con atención médica, por lo que dijo que el virus es una realidad.



“No se le deseo a nadie, ya me tocó y salimos adelante pero repito, tenemos personal del Ayuntamiento, en este momento, grave”.



Mediante un video difundido en las redes sociales, calificó la pandemia como grave y reiteró que en Juan Rodríguez Clara se tiene un registro de uno a dos fallecimientos diarios y los casos de contagio se están cuadruplicando.



No obstante, la Secretaría de Salud de Veracruz reporta que en el municipio hay 29 casos confirmados de Coronavirus, 4 sospechosos y ninguna defunción.



El Edil advirtió que el Ayuntamiento clausurará comercios, tortillerías y negocios con venta de alimentos si no acatan las medidas sanitarias.



“Ya la Secretaría de Salud hizo la visita con personal capacitado, se les dio el tiempo suficiente para que tomaran conciencia y de seguir así, no hay más, se van a clausurar, no es amenazar a nadie, sólo es guardar la distancia y usar el cubrebocas”.



Señaló que dijo a las personas contagiadas que no tengan pena y que se comuniquen al Ayuntamiento, en donde se buscará la forma de apoyarlas.



El Edil, protegido con una mascarilla de plástico y cubrebocas, supervisó el operativo de desinfección de vehículos a cargo del Ayuntamiento y la Dirección de Tránsito del Estado.



"Esto es tratar de contener el avance de esta epidemia, sobre todo, por las cifras alarmantes que tenemos."