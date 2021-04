Se recuperan ventas en parque “Miguel Hidalgo”, en Coatepec

Vendedores del parque “Miguel Hidalgo” en Coatepec aseguraron que luego de la apertura de dos secciones del sitio, sus ventas lograron recuperarse en un 50 por ciento.



“No es tan buena pero estábamos al 0 por ciento, no había gente, al menos un 50 por ciento, ya estamos por mitad, al menos ya hay algo, pero seguimos trabajando”, expresó un vendedor de comida.



Entrevistados, indicaron que aún no venden lo que esperaban al reabrirse de manera parcial el parque, no obstante, ya hay reactivación de la economía en este lugar luego de varios meses.



“Cuesta un poco pero ya hay reactivación en el parque, ya se siente más la venta, ya entra más gente, no lo que se esperaba, en la reapertura se esperaba más gente pero ya hay algo de actividad”, comentó un vendedor de nieves.



Explicaron que se abrieron dos secciones del parque y entre los vendedores se van rotando los lugares para poder tener mejores ventas y no haya inconformidad.



“Nos vamos rotando de lugar, para que se venda y evitamos inconformidad entre nosotros mismos”, acotaron.



Asimismo, aseguraron que a los vendedores que se les permitió instalarse en algunas esquinas de las calles se reincorporaron al parque.



“Se integraron los compañeros, a quienes nos permitieron estar en unas esquinas, ya no podemos tener por decir dos lugares, aprovecharnos, esa fue la condición. Algunos que rentaron, ahí siguen trabajando pero en las esquinas ya no hay vendedores”, expusieron.