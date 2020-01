Se redujo el Registro Federal de Electores; ciudadanos no canjearon su credencial: INE

Después de haber dado de baja a 125 mil 30 ciudadanos de Veracruz por no haber canjeado su credencial con terminación 19, el Registro Federal de Electores (RFE) del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que actualmente el padrón electoral se redujo a 5 millones 760 mil 412 ciudadanos.



Antes de hacer la “limpieza”, el padrón era de 5 millones 885 mil 442, informó el titular del RFE, Sergio Vera Olvera.



A la par, dio a conocer que la lista nominal al 31 de diciembre era de 5 millones 784 mil 893 y al 1° de enero cambió a 5 millones 659 mil 925.



El Funcionario electoral también dio a conocer que los módulos de atención ciudadana estuvieron abiertos hasta el 21 de diciembre de 2019, no obstante, las personas decidieron no acudir a recoger sus credenciales por lo que fueron dadas de baja.



Los interesados tendrán que acudir de nueva cuenta a los módulos para hacer el trámite de las credenciales nuevas, que, dicho sea de paso, pasarán por un nuevo diseño que, a decir del INE las hace infalsificables.



En un comunicado, el Instituto informó que, con el nuevo modelo de la credencial, el INE no sólo garantiza el derecho a la identidad de las y los ciudadanos mayores de 18 años en México y el extranjero, sino que arranca con los preparativos del proceso electoral 2020-2021.