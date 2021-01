Se registran 4 mil 594 aspirantes para integrar Consejos Distritales del OPLE

Tras el término del plazo para registrarse en la convocatoria, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz contabiliza 4 mil 594 aspirantes a integrar los 30 Consejos Distritales que se instalarán el próximo 10 de febrero.



Gerardo Baez Acosta, director Ejecutivo de Organización Electoral, dijo que, de dicho total, 4 mil 260 personas ya tienen derecho a presentar el examen de conocimientos este sábado 16 de enero y afirmó con esta cifra se cuenta con el mínimo necesario para pasar a la etapa de entrevistas (48 por cada distrito).



Durante la sesión de la Comisión Permanente de Organización Electoral, celebrada la noche de este miércoles, reiteró además que este número de aspirantes será suficiente para poder nombrar a los ocho funcionarios titulares y ocho suplentes que integrarán los órganos desconcentrados.



Baez Acosta recordó que en el proceso electoral 2015-2016 hubo 2 mil 544 registros para los Consejos Distritales; mientras que en el proceso electoral 2017-2018 fueron 5 mil 672, lo que significa que en éste se inscribieron mil 78 menos.



Durante la discusión de este tema, las representaciones partidistas dieron a conocer que hay distritos como Álamo o Cosamaloapan, donde el número de aspirantes es bajo, lo que dificultaría que se pueda cumplir con el mínimo si hay algunos que deben subsanar observaciones en su registro.



En ese sentido, el funcionario detalló que 334 personas que se inscribieron a última hora presentan observaciones en el registro, por lo que tienen 48 horas, es decir, hasta mañana jueves para atenderlas.



Dijo que las más comunes es que no adjuntaron de manera correcta la digitalización de sus credenciales de elector o que la dirección que muestran éstas no corresponden con el distrito electoral por el que pretender participar, para lo cual les exigen un comprobante de domicilios.



Será la Universidad Veracruzana (UV), la encargada de aplicar el examen de conocimiento a los aspirantes, mismo que será en modalidad virtual.



Aunque la autoridad comicial planea 29 sedes de apoyo, 19 de las cuales estarán en las Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), con excepción de Papantla, y diez más en planteles educativos, en las que los que no cuenten con un equipo de cómputo o presenten problemas para desarrollarlo desde casa, puedan acudir y hacerlo allí.