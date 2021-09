Se registraron 467 nuevos contagios de COVID y 37 muertes en Veracruz

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 103 mil 563 (+467 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 219 mil 872 eventos analizados.



En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 3 mil 903 y sospechosos 785. Gracias a la encomiable labor del personal médico han logrado recuperarse 87 mil 786 pacientes y están en vigilancia 3 mil 856.



Los fallecimientos suman 11 mil 921 (+37 nuevos); se contabilizan 103 mil 647 resultados negativos y 12 mil 662 sospechosos acumulados.



Plan Nacional de Vacunación



El suministro de biológicos continuará en las siguientes fechas y lugares:





Segunda dosis al grupo de 30 y más años



01 de septiembre:



· Álamo.



· Acayucan.





01 y 02 de septiembre:



· San Rafael.



· Vega de Alatorre.



· Gutiérrez Zamora.





Del 01 al 03 de septiembre:



· Coatepec.





Primera dosis al grupo de 18 y más años





Del 01 al 05 de septiembre:



· Veracruz.





Cabe recordar que en esta sede los días sábado 04 y domingo 05 podrán asistir aquellos mayores de 30 años que por algún motivo no han recibido su dosis.



Es muy importante mantener las medidas preventivas y vacunarse cuando corresponda, debido a que han sido detectadas personas que no guardan la sana distancia ni utilizan correctamente el cubrebocas, contribuyendo así a que persistan las transmisiones.



Alguien enfermo, con o sin síntomas, puede contagiar a otros que no acaten los protocolos sanitarios, principalmente en el transporte público, donde la gente toca asientos, puertas y pasamanos.



Igualmente, los propietarios o encargados de sitios de esparcimiento tienen que realizar una limpieza exhaustiva de sus áreas, ya que diariamente arriban numerosas familias que están expuestas al virus por convivir periodos prolongados en recintos cerrados.



Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan Nacional de Vacunación en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Llama al 800 0123 456 en caso de síntomas y acude a Urgencias del hospital más cercano por algún evento de gravedad.



Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!