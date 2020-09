Se relajan acciones preventivas contra COVID-19 en región de Orizaba

Al entrar a la Nueva Normalidad y decretar algunos municipios cono cambio de semáforo, como Orizaba, la apertura de espacios recreativos y deportivos, se relajaron acciones preventivas en comercios, establecimientos que pudieran disparar nuevos casos de enfermos de COVID-19.



El anuncio de municipios como Orizaba es claro, corresponde ahora a los ciudadanos el adoptar medidas preventivas para no contagiarse, sin embargo, los comercios y establecimientos ya no invierten en prevención.



"Vamos a los pequeños establecimientos y ya no llenan los tapetes sanitizantes, están secos. A la entrada ya tampoco te aplican gel antibacterial ni te toman la temperatura", expuso Rocío Mancilla, ama de casa y vecina de la congregación Vicente Guerrero de Río Blanco.



En el municipio de Río Blanco hay restaurantes que nunca sacaron su código QR, permiten la entrada a niños y adultos mayores sin las más mínimas medidas de higiene.



A pesar de que Río Blanco es el segundo municipio del corredor intermunicipal con más casos de COVID-19, las medidas preventivas no se exigen, no la autoridad supervisa.



En autobuses ya se permite el acceso sin cubrebocas, la sanitización de unidades se dejó de practicar desde el mes de julio y los autobuses van a un 80 por ciento de su capacidad.



Un sector de la población reclama el que autoridades como Orizaba abrieran este día todas sus áreas recreativas, y también reconocen que ahora corresponde a la población asumir la parte que les corresponde en la pandemia.