Se renovará Comisión de Víctimas; no tengo injerencia: Secretario de Gobierno

Al negar injerencia en la terna para definir al próximo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, dijo que para concretar el nombramiento se debe escuchar a todos quienes han sufrido delitos y no sólo a los colectivos de búsqueda, señalando que el proceso de la convocatoria “se va a cumplir”.“Yo no puedo prohibir absolutamente a nadie que participe si cumple con todos los requisitos. Eso es lo que entiendo que sucedió en el caso de los posibles aspirantes hombres y mujeres”.“Entonces nosotros vamos a esperar y al final, de acuerdo con cómo se emitió la convocatoria, sea el Congreso, de manera respetuosa, quien tome la última palabra”, dijo.Cabe recordar que el pasado miércoles, distintos colectivos de búsqueda cerraron calles del Centro de Xalapa , acusando al funcionario de buscar imponer al próximo comisionado o comisionada, de ahí que se informó que el nombramiento será aplazado Ante la posibilidad de que quede como encargada de despacho la actual titular, Lorena del Carmen Mendoza — como demandan las activistas —, Cisneros subrayó: “Hay una convocatoria y la convocatoria se va a cumplir”.Aseveró que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, se reunirá con los colectivos de búsqueda, sin embargo, hay más víctimas que se tienen que escuchar.“Los que no tienen representatividad agrupada también son víctimas y hay que escuchar a todos. Siempre vamos a escuchar a todos; el señor Gobernador va a platicar con los colectivos (…) la próxima semana”, adelantó.