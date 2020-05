Se respetará a médicos de Veracruz que se amparan para no trabajar, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se respetará la decisión de personal médico que se ampara para no atender la emergencia sanitaria de COVID-19 en estados como Veracruz, aunque aseguró que no es necesario recurrir a este tipo de medidas legales.



“Yo sostengo que no hace falta acudir al amparo. Desde luego somos libres y respetuosos de lo que cada ciudadano, en este caso los médicos, hagan”, señaló.



Lo anterior al ser cuestionado sobre los llamados de profesionales de la salud por la falta de insumos y de protección para poder realizar sus labores y el caso de los trabajadores del Hospital “Valentín Gómez Farías” de Coatzacoalcos, en donde un Juez amparó a 12 médicos.



Cabe señalar que según los inconformes los médicos no se niegan a trabajar, sino a hacerlo sin equipo de protección.



Al respecto, López Obrador dijo que este martes acudirán a la conferencia matutina los responsables de atender la pandemia y darán información este tema.



“Estamos adquiriendo todo lo que se requiere; mascarillas, equipos médicos y se están distribuyendo en todo el país. Pero me gustaría que ellos le informaran a detalle”.



Reconoció que es obligación del Gobierno adquirir el material necesario para atender la pandemia de COVID-19.



“Pero es nuestra responsabilidad que no falten los insumos y nos estamos aplicando al 100, entonces hay que ver qué está sucediendo en el caso de que falten estos equipos y mañana nos pueden informar sobre este caso”.



En otro asunto dijo que se están utilizando los hospitales que no se concluyeron en gobiernos anteriores para la contingencia, pero algunos ya son inutilizables.



Explicó que en Morelos y Oaxaca se están rescatando y esto también se informará por parte del área de Salud.