Se respetará veda electoral, garantiza Gobernador de Veracruz

Con el inicio de las campañas electorales este domingo en Veracruz, el Estado respetará la veda electoral que plantea la ley, reiteró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



El mandatario estatal dejó en claro que el trabajo y las acciones del gobierno continuarán de acuerdo a lo programado y lo que se suspenderá será la promoción de las mismas, así como inauguraciones y actos públicos.



En sus redes sociales el Jefe del Ejecutivo estatal informó que sostuvo una reunión con su gabinete en Casa de Gobierno, donde se abordó el tema de los avances del Estado, así como las estrategias a seguir para evitar que se incurra en alguna irregularidad.



Asimismo, adelantó que se continuará reuniendo con sus colaboradores durante este periodo, para dar continuidad a las acciones del gobierno en las siguientes semanas.



“Me reuní con el gabinete, estaremos teniendo reuniones continuas de seguimiento y supervisión para que la operatividad de Gobierno del Estado no se detenga, aunque existan limitaciones de promoción por el proceso electoral, las cuales respetaremos. Seguiremos trabajando”, afirmó.



En el encuentro que encabezó el mandatario, estuvo presente la Contralora General del Estado Mercedes Santoyo Domínguez, así como el gabinete estatal en pleno.



La Contraloría General del Estado emitió un documento dirigido a los servidores públicos, donde se detallan las acciones que pueden y no hacer durante el desarrollo del proceso electoral para no incurrir en la posibilidad de irregularidades que deriven en delitos electorales.