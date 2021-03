Se respetarán contratos en materia energética pero no habrá más: AMLO

Luego de que enviara una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos y que empresarios se mostraran preocupados por considerar que deja a la inversión privada en una situación vulnerable, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se respetarán los contratos vigentes y garantizó que, si no es necesario, no habrá una reforma constitucional en la materia.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que ya se no entregarán más contratos, pues señaló que se necesita proteger a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y garantizar que México no dependa del extranjero.



“Ojalá y la lean (la ley) los legisladores y los comentaristas de medios de comunicación para que no echen a andar una campaña hablando de expropiación. Ha quedado claro que no se va a llevar a cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de energéticos”.



“Se les van a respetar los 70 contratos, quienes tienen contratos vigentes, sólo que ya no vamos a entregar más contratos. También necesitamos proteger a Pemex para garantizar el abasto de gasolinas, no podemos estar dependiendo del extranjero”.



Este lunes, EL UNIVERSAL informó que “hay muchísima preocupación" no sólo entre empresarios gasolineros sino con comercializadores y transportistas por esta ley, pues indican que dejan a la inversión privada en una situación vulnerable cuando mencionan que mientras exista un tema de seguridad energética, nacional o económica, la autoridad del sector podrá intervenir.



“Eso nos deja a todos en una situación de incertidumbre jurídica, eso es lo más preocupante”, subrayaron los afectados.