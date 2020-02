Se restableció servicio de quimioterapias en Hospital Infantil de Veracruz

Ya se restablecieron casi al cien por ciento los tratamientos de quimioterapias a pacientes con cáncer en el Hospital Infantil de Veracruz, afirmó la presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), Susana Lara.



Tras varios meses de suspender el tratamiento por la falta de medicamentos y tras la presión de los padres, finalmente desde inicios de este 2020 se empezó a suministrar de manera ordinaria la atención a los pacientes.



"Con toda la presión que ejercieron las familias, se están haciendo los tratamientos de manera como están estipulados en su esquema de quimioterapias, de diciembre para acá, los padres han hecho mucha presión directamente con el sector salud, tienen mesas de diálogo y les han ido dando poco a poco, tal vez no está el stock pero ya no hay atraso".



La campana oncologica que también era requerida en el nosocomio opera con normalidad después de que fuera adquirida por la Secretaría de Salud del estado.



La presidenta de AMANC explicó que los hospitales de Coatzacoalcos y Poza Rica son de tercer nivel, por lo que aún no tratan niños con algún tipo de cáncer, por ello, deben ser trasladados a Veracruz o Xalapa.



"Hospital de tercer nivel es Coatzacoalcos, V3, Poza Rica, Río Blanco y en Xalapa que es CECAN, actualmente los que están funcionando al cien por ciento son Veracruz y Xalapa, esos niños son canalizados acá, incluso tenemos niños de Papantla, de Oaxaca, tenemos el hospital infantil".



Recordó que el 2019 fueron seis menores los que perdieron la batalla contra el cáncer, la mayoría por recaídas.