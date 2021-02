Se retiran 7 aspirantes independientes a alcaldías, en la entidad

Hasta este sábado, siete aspirantes a candidaturas independientes a las Alcaldías del Estado han “tirado la toalla” y desistido formalmente en su intención de participar el próximo 6 de junio bajo esta figura.



De acuerdo con el reporte de avance de captación de apoyo ciudadano y faltando dos días para el cierre formal del plazo para recabarlo, 25 ciudadanos continúan con su intención de contender por las presidencias municipales sin el respaldo de un partido político.



El pasado viernes, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, dio cuenta de la renuncia formal de Antonio Frutis Montes de Oca y Juan Escobar Salazar, aspirantes al Ayuntamiento de Xalapa, y José Ernesto Landeros Velazco, al de Poza Rica.



No obstante, otros como Raúl Arias Lovillo, aspirante a la Alcaldía capitalina, también anunciaron su desistimiento previo a concluir el periodo de 30 días que tenían para captar el apoyo del 3 % de los electores inscritos en la lista nominal de la demarcación por la que buscaban contender; aunque la decisión del ex rector de la Universidad Veracruzana (UV), aún no es confirmada por la autoridad administrativa.



Aunque hasta ayer el académico seguía apareciendo en el informe de avance, otros nombres que ya no se leen son los de: Ernesto Hernández Morales, por Xalapa; Mario Calihua Panzo, por Tehuipango; Luna Linares Torrecilla Guzmán, por Córdoba y Víctor Sánchez Xotlanihua, por Iztaczoquitlán.



La decisión de varios de abandonar la carrera electoral se dio días antes y después del pasado 16 de febrero, cuando el pleno comicial les negó ampliar 30 días más (hasta el 25 de marzo), el periodo de captación de los apoyos.



En la contestación a escritos presentados por diez aspirantes, reiteró que la fecha límite para la obtención del apoyo ciudadano vencía el 22 de febrero.



El OPLE Veracruz explicó que carece de atribuciones para modificar los plazos fijados para recolectarlos, toda vez que fue el Instituto Nacional Electoral (INE), quien haciendo uso de su facultad de atracción establecida en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE), fijó las fechas para tal fin.