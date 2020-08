Se retractan de acusaciones contra Fuerza Civil por intimidación y amenazas

Francisco Javier T. M., quien hace unos días acusó de intimidación y amenazas en su contra a elementos de la Fuerza Civil en el municipio de San Juan Evangelista, se retractó de lo dicho y aseguró que no vio quiénes eran las personas que lo agredieron.



En un audio que circula en redes sociales, se escucha que esta persona, de 62 años de edad, relata que luego de ese hecho ocurrido en su hogar, dio declaraciones sin sustento.



“Prácticamente, yo asediado por reporteros locales, dije unas cosas que no precisé ni las pensé (...), yo había dicho que creo era Fuerza Civil pero la verdad no supe nada, yo estaba tapado de la vista y no vi nada ni a nadie”, asentó, sobre las supuestas agresiones recibidas.



En este sentido, recordó que el día jueves de esta misma semana, unas personas desconocidas llegaron a su domicilio pero no hablaron con él, sólo le taparon la cara y no supo qué era lo que ocurría.



“No hablaron conmigo, nada más me taparon la cara y ya”. Agregó que en ese momento tuvo miedo y posteriormente fue asediado por los medios.



“Ellos hacen cuestionamientos y uno cae en ese bombardeo de preguntas pero la verdad yo no recuerdo nada”, refirió al señalar que después de lo sucedido, quedó traumatizado y no precisó sus respuestas.



“Me vi mal diciendo cosas (de las) que yo no estaba seguro”, insistió.



De igual modo, reiteró que si hizo acusaciones en contra de la Fuerza Civil, fue sin tener la certeza plena de lo que manifestó en ese momento.



Para finalizar, expresó que no señala a nadie de lo que le ocurrió en su domicilio y lo único que quiere es vivir tranquilo en su pueblo.