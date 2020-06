Se reúne SSP con empresarios de Veracruz-Boca del Río; delitos van a la baja

El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, encabezó una reunión de seguridad con representantes de cámaras empresariales de Veracruz y Boca del Río. Tras revisar las estadísticas de enero a mayo, se determinó que ha disminuido la incidencia delictiva.



De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza García, ha existido buena coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno durante el periodo de pandemia, pues no han registrado robo a comercios.



"Los resultados fueron muy buenos, las situaciones que hemos vivido de inseguridad que han venido a la baja por la buena coordinación e interacción entre las instituciones policiacas y que va a continuar esto de igual manera. Estuvimos viendo estadísticas y si viene a la baja en relación del mes de enero a esta fecha", dijo.



Con la presencia de los presidentes de la COPARMEX, Asociación de Hoteles y Moteles, CANADEVI, así como los alcaldes de Veracruz y Boca del Río, se abordó de los incidentes que se han registrado en los últimos días en la conurbación.



"Se habló sobre la situación que estamos viviendo, algunos casos de inseguridad que en realidad nos están diciendo de qué manera se resolvieron, que no fueron secuestro, hubo una situación que no quisieron denunciar y esto complica el tomarlo como delito", dijo.



En el marco de la reunión de seguridad, se entregó reconocimiento a elementos policíacos por su desempeño, además, se acordó que el personal de Seguridad Pública continuará con acciones de prevención del delito y no detendrán a ciudadanos por no usar cubrebocas.



"En la seguridad, no van a intervenir en el caso de levantar personas por no usar cubrebocas, van a continuar con su trabajo que es la seguridad", dijo el Presidente de CANACO.



Se acordó que la próxima mesa de seguridad con el sector empresarial tendrá como sede la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz.