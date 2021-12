Integrantes de la Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana", fundada y liderada moralmente por Felipe Amadeo Flores Espinoza, sostuvieron este sábado su Asamblea Anual 2021, en la que discutieron sobre su devenir y retos por cumplir para el próximo año.A la comida que se llevó a cabo en un conocido hotel de Xalapa, asistió el ex diputado local y federal, Héctor Yunes Landa, y simpatizantes de diversas partes del Estado, quienes coincidieron en que la organización debe interpretar los mensajes de la realidad de cada generación y su circunstancia.Al intervenir en la asamblea, el integrante del Comité Directivo Estatal, Julio Muñoz Díaz, manifestó que se requiere comprender y traducir puntualmente los nuevos paradigmas, ideas, significados, actitudes, emociones, oportunidades, necesidades y expectativas de la sociedad a la que se quiere servir."Nosotros seguimos siendo una fuerza representativa en muchos lugares de la entidad veracruzana y hemos aprendido a no reñir innecesariamente con nadie. Al contrario, seguimos viendo a la competencia política como una latente y posible aliada, si eso ofrece la clara posibilidad de servir bien al pueblo de Veracruz", comentó.Aseveró que en el año 2022 fortalecerán sus respectivos espacios de influencia y tomarán las decisiones necesarias y más pertinentes, de la mano de Juan Carlos Campos Tadeo, actual Presidente de Vía Veracruzana."La esencia de nuestro quehacer ha sido servir a Veracruz por lo que nosotros contribuiremos siempre a que tengan éxito quienes gobiernan en sus diversas instancias porque queremos que le vaya bien a Veracruz, aunque eso no excluye el sabio juicio que en su momento emitirán los veracruzanos sobre su gestión y resultados", expuso Muñoz Díaz.En su discurso ante los asistentes, agregó que Vía Veracruzana sigue creyendo que nadie es dueño de la verdad absoluta, por los que expuso que hay mucho por aprender y más por hacer."Las interrogantes ahora son: ¿hacia dónde se dirige Vía Veracruzana y qué haremos en el escenario político del futuro?, es necesario tener claro que ese quehacer se fortalece en el ejercicio de la democracia, en ambientes de tolerancia, en la discusión de las ideas y los puntos de vista, en saber escuchar a quienes no piensan igual, en la concordia y el acuerdo con quienes no coincidimos", puntualizó.