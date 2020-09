Se revisarán los “contratos leoninos” con los que cedieron puertos a particulares: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró revisarán todos los contratos “leoninos” por medio de los cuales se entregaron a particular los puertos del país, con poco beneficio para la Hacienda pública.



Acompañado por el secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, en un video mensaje, el titular del Ejecutivo señaló que “vamos a recuperar estos puertos que se habían entregado mediante contratos leoninos a empresas particulares dejando muy poco beneficio para la hacienda pública, para el pueblo, para Veracruz, y para el pueblo de México”.



Aseguró que su gobierno será respetuoso de la legalidad y no cometerá ninguna arbitrariedad, pero precisó que sí se revisarán convenios y contratos,"porque este puerto se concesionó por 100 años a empresas privadas", dijo.



“Eso es realmente inaceptable, entonces vamos a revisar sus contratos en el marco de la legalidad para administrar bien estos puertos”.



El Jefe del Ejecutivo reiteró que la Secretaría de Marina será la encargada de administrar todos los puertos de México, para que no entre contrabando, sobre todo, droga sintética, el famoso fentanilo que tanto daño hace a la juventud.



“Vamos a poner orden en los puertos y vamos a combatir la corrupción, como lo estamos haciendo en aduanas, con lo estamos haciendo en migración, como se está haciendo en todo el gobierno, cero corrupción cero impunidad, y la responsabilidad en el manejo de los puertos va estar en manos del almirante Ojeda”, destacó.