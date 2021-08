Se rezagan casos de niños desaparecidos

Por indolencia o burocratismo, las autoridades no están ayudando a las familias en la localización de menores que han desaparecido, acusó el presidente de la Fundación de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos, Víctor Arturo Gutiérrez Romero.



Indicó que esta agrupación ha apoyado a familias que no encuentran en las autoridades de la fiscalía y judiciales el apoyo que se requiere para estos casos, en donde la rapidez para actuar es clave en la recuperación de los adolescentes o niños.



Mencionó como ejemplo un caso reciente de una jovencita de la zona que fue enganchada a través de redes sociales y su familia tuvo que iniciar un peregrinar con las autoridades y al ver que no había respuesta acudió a ellos.



Señaló que gracias a una llamada telefónica pudieron ubicar a la menor en el Estado de México y entonces acudieron a la Fiscalía de Córdoba para pedirles que solicitaran la colaboración de esa instancia en la citada entidad.



Sin embargo, dijo, pasaron diez días y no había respuesta y la fiscal les decía que el juez no firmaba nada, por lo que optaron por ir directamente y sólo así lograron recuperar a la adolescente.



Gutiérrez Romero destacó que no es el único caso en donde se han visto obligados a actuar ante la negligencia de las autoridades, a pesar de que se trata de casos donde la prontitud puede ser la diferencia entre salvar a alguien.



Señaló que tan sólo en el mes de agosto han conocido de seis casos de menores que desaparecieron, situación que es preocupante.



El presidente de la Fundación fue entrevistado durante la presentación de una nueva integrante, la señora María Esther Rosas Sixto, quien asumió la representación en el municipio de Ixhuatlancillo.