Se ríe Gobernador de Veracruz de solicitud de juicio político que promoverá el PRD

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que “le da risa” la solicitud de juicio político en su contra que promoverá la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la detención del ex líder de su partido Rogelio “N”.



Durante entrevista en el municipio de José Azueta, García Jiménez definió que la bancada está en todo su derecho de tomar las acciones que correspondan, pero dejó en claro que él no realizó la acusación por la cual tenía orden de aprehensión, además de que recordó que Rogelio “N” se opuso y por ello fue detenido.



En este sentido, dijo que la denuncia la había presentado su entonces esposa en la administración anterior y fue ignorada.



“Ahí habría que ver por qué la administración anterior ignoró la denuncia, ahí sí habría que hacerles juicio político, porque ignoraron la denuncia de la agresión a una mujer; ¿Nada más porque era secretario de gobierno?, imagínense si yo ignoro esa denuncia”.



De igual modo, señaló que debe ser respetuoso porque hay proceso electoral, de manera que asentó, “que sigan con su juicio político”.



No obstante, definió como lamentable que el PRD salga en defensa de alguien que presuntamente agredió a una mujer, cuando el mensaje de su gobierno ha sido que se deben detener las agresiones a las mujeres.



Al respecto, garantizó que el juicio de Rogelio “N” será justo y se le respetarán los derechos, aunque aclaró que ese tema lo lleva la Fiscalía General del Estado (FGE).



“No lo llevo yo, estoy tranquilo, no tengo ningún problema, ¿de qué me van acusar?, no entiendo, porque yo no hice la acusación, la denuncia fue puesta por su esposa, yo no estaba en ese gobierno, si ni siquiera soy yo la instancia, es la FGE”, sostuvo.



A decir de Cuitláhuac García, cuando se detuvo a Rogelio “N”, era más sencillo presentarse a declarar que actuar de manera autoritaria, tal como se comporta o comportaba.



Para finalizar, el Gobernador de Veracruz reiteró que debe ser respetuoso y cuidar las formas, por lo que adelantó que las instancias actuarán conforme corresponda a derecho.