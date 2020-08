Se roban cuatro caballos en la zona de Las Trancas, la madrugada del sábado

FAVOR DE COMPARTIR se robaron 4 caballos.

Ocurrió el 1 de agosto alrededor de las 5:55 y 6:35 a.m., en la zona de Las trancas, en los límites de la carretera Xalapa-Veracruz y el municipio de Emiliano Zapata. Fueron sustraídos de sus caballerizas con todo el descaro y confianza del mundo.



1 potro color bayo 1/4 de milla de conformación, su crin y cola rubias

1 caballo 1/4 de milla de conformación, color alazán tostado

1 potranca cruza de 1/4 de milla con árabe, color baya cabos negros y cola negra

1 potranca purasangre holandés Color moro (no cuento con foto de esta)



Aparte de los caballos también fueron robadas sillas de montar y albardones, así como frenos y demás accesorios.



Por favor COMPARTAN. La verdad para su dueño no son simples animales, más que ser sus caballos son sus hijos. Cualquier información favor de comunicarse, por favor. De igual forma quien dé información que nos lleve a su paradero, será recompensada.



Se adjuntan videos de cámaras de seguridad que indican el vehículo en el cual fueron movilizados estos animales.