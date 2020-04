Se robaron pinos sembrados para reforestar el Pico de Orizaba

De mil pinos hartwegii que se sembraron para reforestar el año pasado, unos 300 fueron robados, denunció José Manuel Estrada Trejo, integrante del Fondo Ambiental Pico de Orizaba (FAPO).



Mencionó que como parte de las actividades que lleva a cabo la FAPO en esa zona, se continúa trabajando en la reforestación, lo cual es tardado pues esa especie de pino tarda mucho en desarrollarse, por lo que se requiere de un par de años en los viveros y posteriormente plantarla y darle seguimiento y cuidado para garantizar su supervivencia.



Indicó que la supervivencia que han tenido con esa especie es buena, pues de los mil plantados, el 70 por ciento sigue creciendo, el problema es el resto, que no creció porque simplemente la arrancaron y quedó el agujero.



Reconoció que puede tratarse de algo simplemente doloso, pues esta especie requiere de condiciones especiales, ya que es la única que crece a mayor altitud en el mundo.



Consideró que es necesario que el gobierno establezca políticas de vigilancia, no sólo para evitar la tala de árboles en el Parque Nacional Pico de Orizaba, sino para que no arranquen los arbolitos que se están plantando.