Se sabe qué escuelas cobran cuotas y se actuará en consecuencia: SEV

Se hará el llamado a las escuelas de educación básica que están cobrando inscripciones en este regreso a clases a distancia, ya que se exentó el mismo hasta el regreso a las clases presenciales.



El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, admitió que hay escuelas que están cobrando inscripciones, a pesar de que la indicación es que no se realice el pago hasta que se regrese a las clases presenciales y se determine de qué monto será la cuota.



En este sentido, reiteró a los padres de familia que todos los alumnos de educación básica en Veracruz tienen su lugar seguro y sin pago de inscripción, hasta el regreso a las aulas.



Durante entrevista, Escobar García expuso que esta determinación se tomó derivado de la pandemia por COVID-19 y es una indicación a nivel estatal.



Por ello, ya se está actuando en ese sentido y se buscó a las Sociedades de Padres de Familia para dejar en claro que no hay pago de inscripciones y aunque en algunos planteles las soliciten no deben pagarlas en este inicio de clases a distancia.



“Ya hicimos el exhorto y no se van a cobrar las aportaciones voluntarias o cuotas escolares, hasta que se regrese presencialmente”, asentó al dejar en claro que el lugar de los alumnos está asegurado.



Zenyazen Escobar explicó que se trata de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, que es lo que abarca Educación Básica y donde no hay cuota de inscripción hasta que se regrese a las aulas con semáforo COVID en color verde.



Sobre los planteles donde se están haciendo este tipo de cobros, el Secretario de Educación, dijo que no tiene el número exacto de cuántas escuelas están desacatando la indicación, pero hay quejas que ya se están atendiendo, por lo que ya tienen ubicados los planteles y se actúa de la manera correspondiente.