Se sancionará a bares que incumplan medidas por pandemia: Alcalde de Xalapa

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, informó que se evaluará el comportamiento de las empresas y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y de no acatar las condiciones estipuladas ante la pandemia de COVID-19, serán clausuradas o sancionadas.



"Las cantinas, los bares, los antros, porque hay empresas responsables que cumplen y acatan la disposición de que sea de 50 por ciento del aforo, pero hay otras que no".



Aclaró que con la ampliación del horario para la venta y operación de dichos lugares, que en este caso es hasta las 24:00 horas, se vigila que se cumplan específicamente con el aforo del 50 por ciento, pues algunos disponen del 100 por ciento cuando no está permitido.



"Hay algunos que se pasan y estamos evaluando. Se va a clausurar y se va a sancionar a todas aquellas empresas que dejen de cumplir con la regla, esa es la disposición".



Argumentó que la reactivación económica seguirá, siempre y cuando, los establecimientos y empresas acaten las disposiciones oficiales del Ayuntamiento y del Sector Salud.



"Si volvemos a registrar un incremento del contagio, nos obligaría a cambiar el semáforo, para que eso perdure, la gente tiene que seguir cuidando las reglas de salud".



Cabe recordar que recientemente se aprobó la modificación a los horarios de venta de bebidas embriagantes, donde se detalló que, restaurantes con enajenación de bebidas alcohólicas, restaurantes bar, centros de entretenimiento y esparcimiento, salones de eventos, centros nocturnos, casinos, bares y cervecerías podrán abrir de lunes a sábado de 12 a 24 horas y los domingos de 12 a 18 horas.



En cuanto a los establecimientos comerciales con enajenación de bebidas alcohólicas en todas sus presentaciones en envase cerrado de lunes a sábado de 9 a 24 horas y los domingos de 9 a 18 horas.