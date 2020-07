Se saturan hospitales y aumentan contagios de COVID entre el personal, en Altas Montañas

El aumento en los casos de COVID-19 en la zona Orizaba-Córdoba ya provocó que algunos días en el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) se alcanzara una ocupación de 70 pacientes internados con sospecha y confirmación de COVID-19.



De acuerdo a lo informado por los mismos médicos que están atendiendo a estos enfermos, hay días como hoy que son 50 los enfermos hospitalizados, sin embargo la cifra no baja de medio centenar.



Indicaron que un promedio de 30 trabajadores de este nosocomio ya han sufrido del contagio de COVID-19, pero ha sido la transmisión en sus otros centros de trabajo también de dependencias de salud o por familiares.



También dijeron que hasta el momento ha habido un trabajador de mantenimiento que murió por coronavirus y una enfermera que se le estimaba mucho en el hospital pero ella ya no trabajaba aquí porque estaba jubilada.



Hasta ahora, explicaron que se sigue atendiendo a pacientes de ginecobstetricia, área de neonatos y las urgencias reales, así como oncología pediátrica.



"Se revisa el caso y si requiere hospitalización el paciente que tiene otros padecimientos no COVID-19 se canalizan al hospital Yanga de Córdoba, porque ese solo valora pacientes con COVID-19 y los mandan al Regional de Río Blanco para internamiento".