Este miércoles se saturó la jornada virtual lanzada por Nestlé para ofrecer empleo a mujeres de la ciudad de Veracruz.Por ello, este jueves, a las 16:00 horas, habrá otra videoconferencia para quienes no pudieron entrar este día."La plataforma sólo tiene capacidad para 200 personas y he de imaginar que hay muchas más que quieren entrar. Lo que se decidió por parte de Nestlé es que mañana a la misma hora van a volver a tener jornada para las personas que no pudieron acceder el día de hoy", dijo el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Gerardo Haaz Ulibarri., el enlace para la reunión electrónica de este jueves será el siguiente: h ttps://meet.google.com/oip-akcw-qij El funcionario municipal exhortó a la ciudadanía a tener paciencia y mencionó que ademas de estas dos jornadas digitales de reclutamiento, en un futuro habrá más, ya que la nueva planta de café instantáneo de Nestlé, ubicada en la ciudad industrial Bruno Pagliai, empezará a trabajar a finales de este año.