Se solidariza UV con universidades de Oaxaca y Nayarit con problemas de liquidez

Universidades públicas en Oaxaca y Nayarit atraviesan problemas de liquidez, incluso, para pagar las remuneraciones de su personal, dio a conocer la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara González.



Por lo anterior, expresó la solidaridad de la UV con las comunidades universitarias de la Universidad Autónoma Benito Juárez y la Universidad Autónoma de Nayarit, afectadas por la insolvencia.



"Recibimos un comunicado el día de ayer, de que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca no ha pagado la primera quincena de enero y tenemos conocimiento de que en la Universidad de Nayarit todavía se deben parte de los aguinaldos y quincenas de diciembre", afirmó la funcionaria.



En ese sentido, explicó que la UV no atraviesa por tal insuficiencia, principalmente, por la autonomía presupuestaria a su favor.



"La Universidad ya tenía una insuficiencia presupuestal y eso no tenemos ahora porque la UV cuenta con suficiencia presupuestal, sustentada en una ley de autonomía presupuestaria, validada en el Congreso y es producto de la lucha de los universitarios", expresó la académica.