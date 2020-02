Se solventarán mayoría de anomalías en último año de yunismo: Diputado panista

El 70 por ciento de las observaciones hechas a los entes fiscalizables a las Cuentas Pública de 2018 serán solventadas ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en la Segunda Fase del Proceso de Fiscalización Superior debido a que en la mayoría de casos se tratan de validaciones de obra que tardan en entregarse.



Esto fue señalado por el vocal de la Comisión de Vigilancia, Bingen Rementería Molina, quien consideró que a pesar de que el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial por 3 mil 668 millones de pesos, la mayoría es de fácil solventación en la etapa de investigación y substanciación ante el departamento jurídico del órgano.



“En la mayoría de los entes son observaciones muy sencillas, sobre todo de valoraciones ante Conagua, de CAEV y de Comisión Federal de Electricidad. Cada obra que se hace que tenga electricidad necesita una validación por parte de CFE, las que tengan que ver con temas hidráulicos con CAEV o CONAGUA y esas dependencias tardan mucho en entregar estas validaciones y por eso el ORFIS observan el monto total de la obra”.



El diputado panista dijo que la obra puede estar funcionando pero si no se entregan las validaciones el ORFIS observa como una irregularidad el monto total de la obra, de ahí que el monto de daño patrimonial es menor a lo estimado en la primera etapa del proceso.



“Estoy seguro que muchos entes tendrán la posibilidad de ir solventando sus observaciones, sin mentirte hablo del 60 o 70 por ciento de las observaciones que existen son por esas materias”, indicó el panista.



Cabe recordar que se espera que este martes se apruebe el informe de resultados que presentó al Congreso la auditora general, Delia González Cobos.



Recordó que tras la segunda revisión de la Cuenta Pública de 2018 los entes tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de audiencia y de presentar lo que no fue tomado en cuenta en esta revisión.



“Nosotros decimos que la nueva valoración que no tiene la misma profundidad que tuvo el primer informe porque no puedes hacer entre meses hacer el trabajo que se hace en ocho meses. Vamos a pelear porque se les dé el derecho de audiencia y tengan la oportunidad de participar en una solventación que no la han tenido en la nueva valoración”.



Cuestionado sobre la responsabilidad legal que podría tener el anterior auditor general, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, por la discrepancia en las observaciones con respecto a la nueva revisión, el diputado dijo que eso es algo que debe determinar la nueva auditora general Delia González Cobos.



“Quien tiene la información de ese tipo no somos los diputados, es el propio ORFIS quien en todo caso no ha denunciado irregularidades supongo que no la hubo”, indicó el legislador del PAN.



Según los informes 2018, 43 de los 97 entes estatales presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por 3 mil 54 millones 423 mil 937.26 pesos.



Además, de 212 entes municipales 131 presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de 300 millones 109 mil 508 pesos y 81 presentan inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones.



Respecto a las 19 entidades paramunicipales auditadas, sólo en una presenta irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de 72 mil 500 pesos y 18 presentan inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones.



El ORFIS igualmente registra presunto daño patrimonial en materia de Deuda Pública y Obligaciones por 125 millones 490 mil 162.96 pesos.



En la auditoría instruida, el Congreso del Estado al proceso de Refinanciamiento de la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que concluyó en el ejercicio 2018, presenta irregularidades de presunto daño patrimonial por un total de 183 millones 471 mil 791.87 pesos.



También en materia de deuda, por lo que respecta a 227 entes municipales, sólo 4 presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de 4 millones 423 mil 865. 65 pesos, 178 presentan inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones, 23 no detectaron irregularidades.