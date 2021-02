Se suman cañeros de Veracruz a bloqueo nacional de bodegas de ingenios

Desde las 6 de la mañana de este jueves, productores de caña de azúcar de todo el país bloquearon la salida del azúcar de las bodegas de todos los ingenios ante el incumplimiento de las cuotas de azúcar exportación.



El presidente de la Unión Local de Productores de Caña A.C, José Luis Gordillo y Ángel Gómez Tapia de la CNPR, quienes encabezaron este bloqueo en Central Potrero, aclararon que aun cuando esta factoría del Grupo Beta San Miguel no es afectado porque produce azúcar refinada de exportación, se solidariza con el resto de ingenios que producen la de tipo estándar, que es la que determina el precio del endulzante en el mercado nacional.



En ese sentido, expresaron que las instrucciones del dirigente Daniel Pérez Valdés, de bloquear la salida de azúcar hasta que las empresas cumplan con la certificación de la venta del endulzante al mercado mundial, que a nivel nacional los ingenios deben cumplir con el 22 por ciento, que en números reales supera el millón de toneladas de azúcar.



Dijeron que de permitir que los industriales del azúcar incumplan con las exportaciones, afectará gravemente el precio del azúcar en el mercado nacional y como consecuencia, el precio de pago de referencia de la tonelada de caña para este ciclo azucarero.



De acuerdo con informes recabados, los ingenios que no están cumpliendo con estos acuerdos son San José de Abajo, El Carmen y otros ingenios del Estado de Nayarit.



Mientras tanto, los cañeros no están permitiendo la salida del azúcar, más que para embodegar, a fin de no afectar la molienda de la zafra.



Sin embargo, advirtieron que de no cumplir con la certificación de venta, se mantendrán en el bloqueo de salida del azúcar para la venta en el mercado nacional.



Expusieron que por el momento, cumpliendo con los protocolos de la pandemia, sólo se quedarán a vigilar dos personas y en caso de que detecten anomalías, llamarán a los cañeros para manifestar con medidas más severas para que se hagan cumplir los acuerdos a nivel nacional.