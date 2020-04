Se suman meseros independientes de Xalapa a solicitud de apoyo económico o alimentario

Meseros independientes de la Capital del Estado se unieron a la exigencia de apoyo económico o alimentario al Gobierno Estatal y Municipal.



Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, muchos sectores de la población, se han visto afectados de manera económica.



Este lunes, meseros dedicados a eventos, fiestas, y conferencias, se agruparon en el parque Juárez para pedir a las autoridades estatales y municipales alternativas de manera inmediata, ya que se quedaron sin trabajo.



Mario Cruz Leal, uno de los afectados, explicó que son aproximadamente 10 mil empleados los que buscan una manera de subsistir durante estas semanas.



"Estamos solicitando apoyo económico o despensas, porque no tenemos una salario fijo y ninguna prestación de ley. Tenemos contratos pausados, nos cancelaron todo. No nos han dado las alternativas".



Señaló que aquellas propuestas que se han dado a conocer, tienen muchas complicaciones para varios meseros, ya que no cuentan con los medios electrónicos o desconocen cómo usarlo.



"Hay plataformas, pero las plataformas tienen demasiadas cosas. Muchos de los compañeros no tienen los medios para entrar a ellas, a muchos les llamamos a casa del vecino o del primo para ir a trabajar", finalizó.