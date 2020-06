Se supervisan escuelas de Veracruz tras lluvias: SEV

La Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) realiza una supervisión detallada en los planteles de la región centro y norte, para determinar posibles daños por las lluvias torrenciales que se presentaron la tarde y noche del miércoles, puntualizó el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García.



En entrevista, el funcionario estatal dejó en claro que al momento no cuentan con reportes de las autoridades escolares por posibles daños en escuelas, derivado de las lluvias.



Sin embargo, reiteró que, a través de la Dirección de Protección Civil de la propia Secretaría, en coordinación con Espacios Educativos, se llevan a cabo las revisiones para detectar posibles daños.



“Estamos revisando, hasta el momento no se han reportado, a nosotros nos tocaron ayer algunas inundaciones en la parte norte del Estado y decirles que estamos muy pendientes de cualquier situación”, puntualizó.



Y es que la torrencial lluvia que se presentó la tarde y noche del miércoles en la región montañosa central, así como el norte, dejó afectaciones en los municipios de Xalapa, Banderilla, San Andrés Tlalnehuayocan, Coatepec, Martínez de la Torre, Poza Rica y Tepatlaxco.



Sin embargo, hasta el momento no se reportan daños en la infraestructura escolar de esas regiones de la entidad veracruzana.