Se suspenden eventos masivos, no la celebración de Semana Santa: Arquidiócesis

La Iglesia Católica aclaró que no están canceladas las celebraciones de Semana Santa en Veracruz, puesto que la indicación en el comunicado del Arzobispado refiere que se suspenden actividades con concentración masiva de fieles y que en la Semana Santa se permitirán las celebraciones litúrgicas con rito breve.



Al referir lo anterior, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, explicó que sí habrá celebraciones y se tomarán las medidas sanitarias correspondientes para llevarlas a cabo.



“La Semana Santa en la Arquidiócesis de Xalapa sí se va a celebrar, con un rito más corto y se celebrarán aquellos oficios que son estrictamente liútrgicos, es decir, se celebrará el Jueves Santo, el Viernes Santo y Sábado Santo”, expuso.



En este sentido, explicó que se evitarán las celebraciones populares, como el Viacrucis, la Procesión del Silencio y otras celebraciones que se hacen en los cementerios; donde generalmente hay multitudes. “Esas no se van a celebrar en esos mismos días”, sostuvo.



Por tanto, Suazo Reyes dejó en claro que no se cancelan las celebraciones de Semana Santa, ya que se mantienen los servicios litúrgicos y sólo se anulan los eventos que generan actos masivos.



Es así que, también dejó en claro que se mantiene la eucaristía, los templos abiertos y los servicios agendados; tales como bautizos, bodas, XV años, confirmaciones, primeras comuniones, esto, con las debidas precauciones y solicitando que no se generen actos multitudinarios.



“Todo lo que está agendado se mantiene y se recomienda no hacer grandes aglomeraciones pero se mantienen los servicios hasta nuevo aviso”, insistió.



De igual modo, sostuvo que se seguirá atendiendo a los enfermos, llevando el sacramento de la unción; “en pocas palabras, la Iglesia se mantiene cerca de los feligreses, para vivir con ellos esta situación que a todos nos afecta”.



También, José Manuel Suazo explicó que se seguirá celebrando la eucaristía entre semana y los domingos, con los cuidados que las autoridades sanitarias indican, por lo que solicitan a los fieles evitar saludo de mano y beso, utilizar gel antibacterial, utilizar los lavamanos que estarán habilitados en todos los templos y cuidar el tema de proximidad.



Para estar en consonancia con las autoridades civiles, la iglesia católica se une a las recomendaciones, por lo que toda reunión que se realizaba entre grupos de personas, como catecismos, retiros y concentraciones familiares, quedan suspendidas.



A decir de Suazo Reyes, se toman las recomendaciones de la Secretaria de Salud, por lo que en las parroquias se limpian las bancas de manera frecuente, así como los lugares donde se colocan las manos; también en la entrada se ofrece gel antibacterial a los asistentes.



“En caso de la situación por la pandemia se ponga crítica, se tomarán otras medidas”, adelantó.



Para finalizar, el vocero católico dijo que la iglesia envía un mensaje de esperanza para los momentos que se viven por la pandemia de Coronavirus, puesto que existe confusión, incertidumbre, miedo e incluso pánico con actitudes de alarma, por lo que consideró importante mantener la esperanza y convicción de que, como creyentes, Dios camina con su pueblo.



“Estas cosas son delicadas, debemos poner todo de nuestra parte, más que alarmarse estar en alerta”.