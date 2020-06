Se une UGOCP a exigencia de renuncia de titular de SIOP por obra inconclusa en Córdoba

Un grupo de personas se manifestó en el bulevar Córdoba-Peñuela para exigir la renuncia del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, luego de la muerte de una menor de edad en esta zona por la falta de señalamientos en la obra inconclusa.



Félix Luna Rodríguez, miembro de la UGOCP, dijo que la petición al gobernador, Cuitláhuac García, es la auditoría pues esta obra fue reportada como terminada y no es así.



En este sentido, lamentó que a cuatro meses de que tendría que haber sido terminada la obra de pavimentación, cuya inversión es de 34 millones 936 mil 502 pesos con 83 centavos, aún se encuentre en obra negra.



Por ello, se manifestaron y bloquearon por instantes a esta arteria vial, donde perdiera la vida Melissa en el accidente ocasionado por no estar concluida la obra, por lo que responsabilizaron directamente al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Helio Hernández Gutiérrez, por incumplimiento y abandono de la obra, la cual por falta de señalización originó el accidente automovilístico.



“Hasta el momento ningún funcionario de SIOP o del Estado se ha acercado a nosotros. Sin embargo, no queremos dinero, queremos justicia, nada va a reparar el daño y la muerte de Melissa”, expresó uno de los familiares que participó en la manifestación.