Se van Alcaldes pero tendrán que solventar anomalías en sus cuentas públicas

Los 212 presidentes municipales que dentro de dos semanas dejan el cargo no están exentos de responsabilidades para aclarar el ramillete de irregularidades en las que incurrieron y que originaron un presunto daño patrimonial por mil 671 millones 385 mil 720.28 pesos, sólo en la Cuenta Pública 2020.El daño patrimonial detectado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) fue por observaciones financieras y a la obra pública.De entre la lista de observaciones financieras que tendrán que solventar una vez que dejen el cargo, figuran bienes muebles no localizados; erogaciones por diversos conceptos para enfrentar la pandemia del COVID 19, que no presentan evidencia del plan de distribución y aplicación a los beneficiarios y cuentas bancarias no registradas contablemente.Anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados; pagos de remuneraciones superiores a lo que establece el tabulador; traspasos de recursos entre Fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen y saldos no ejercidos de recursos de programas y/o Fondos federales.También hay observaciones por falta de evidencia justificativa y suficiente que amparen las erogaciones por concepto de arrendamientos de maquinaria o vehículos, servicios de asesoría jurídica y/o contable, entre otros.Adquisiciones de bienes inmuebles sin testimonio notarial y avalúo; saldos no ejercidos en ejercicios anteriores e incumplimiento al principio de anualidad; pasivos no liquidados y sin soporte y subsidios recibidos que carecen del soporte documental de su aplicación y no fueron registrados contablemente.Erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen los requisitos de autenticidad y/o que fueron cancelados; adquisiciones de bienes o servicios sin observancia de las disposiciones aplicables; anticipos a proveedores y/o contratistas por obras públicas, pendientes de amortizar y/o recuperar; cuentas por cobrar no recuperadas; cancelación de cuentas sin soporte documental; pago de accesorios de contribuciones y saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental.Las observaciones a la obra pública son menores pero generaron presunto daño patrimonial.Entre ellas, obras sin operar, ejecutadas de forma irregular, sin terminar y con deficiencias técnicas constructivas y pagos en exceso por volúmenes no ejecutados.Falta de factibilidad y validación de proyectos de las Dependencias Normativas; falta o actualización de títulos de concesión para el aprovechamiento de aguas; falta de permisos de descarga de aguas residuales; falta de documentación comprobatoria del gasto y falta de Actas de Entrega-recepción a las instancias correspondientes.Así como recursos aplicados en rubros no autorizados en las fuentes de financiamiento; falta de acreditación de la propiedad del predio; pagos en exceso por costos elevados; diferencia entre lo pagado y comprobado y pagos injustificados y falta del expediente técnico unitario.