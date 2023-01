Se viraliza video de supuesto intento de asalto a tráiler en autopista Puebla-Tepeaca

Un video grabado por el copiloto de un camión tipo torton, que sería asaltado por un comando armado en una autopista del estado de Puebla, se viralizó en redes sociales, luego que un presunto asaltante quedó atrapado en el estribo mientras el conductor circulaba a alta velocidad.De acuerdo con el audio original de la grabación, los hechos ocurrieron en algún punto del tramo de la autopista Puebla-Tepeaca.En el vídeo se observa a un hombre de aproximadamente 32 años de edad que se aferra a los pásanos de la unidad para no caerse.Aunque no se observa el vehículo que los persigue, uno de los ocupantes del camión señala que se trata de hombres que viajan en una camionera de tres y media toneladas.No se sabe qué pasa después. Solo que la unidad se dirigida hacia la Caseta de Amozoc, donde se supone hace presencia permanente la Guardia Nacional.En el vídeo no se puede comprobar ni el día ni la hora en que ocurrió, pero en grupos de traileros donde fue compartido se asegura que se trata de hechos recientes.