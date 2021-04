Sean solidarios y pacientes: AMLO a médicos de Veracruz que exigen vacunas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los médicos que reclaman la vacuna contra el COVID-19 en Veracruz ser solidarios y tener paciencia para esperar su turno para recibir el biológico.



Cuestionado sobre las manifestaciones que han realizado en la entidad, las cuales el gobernador Cuitláhuac García calificó como “legítimas”, el Ejecutivo Federal aseveró que la vacuna les llegará a todos pero se tiene que favorecer a los más vulnerables.



Subrayó que a todos los trabajadores del Sector Salud de primera línea contra la enfermedad se les ha inmunizado: “o a casi todos, para no ser tan tajante pero si falta alguno, se les está vacunando”.



Durante su conferencia matutina de este viernes, aseveró que hay demandas de otros sectores y son igual de respetables.



“Tenemos que proteger a los más vulnerables y eso todos debemos de aceptarlo y ser solidarios. Es para mí un orgullo que no hubo influyentismo en la aplicación de las vacunas. Imaginen lo que hubiese pasado si hubiera continuado el régimen de corrupción, si hubiesen tenido las vacunas y a quiénes iban a vacunar”.



“Aquí hay igualdad, no hay privilegios. Entonces es cosas de esperarnos, porque tenemos también demandas de otros sectores, todos válidas, no rechazamos a nadie. Nada más que tenemos que ir por partes y cuidando a los más vulnerables; para nosotros los adultos mayores son la prioridad. Si hablamos de privilegios, los únicos privilegios o los únicos privilegiados serían los niños y los adultos mayores”, planteó.



Destacó que la presidenta del Consejo del Banco Santander, Ana Botín, afirma que la vacunación para adultos mayores en México “era de primera”, en relación con el resto del mundo.



“A mí me llena de orgullo porque se está cumpliendo este compromiso y lo más importante de todo es que dijimos que si vacunábamos a los adultos mayores de 60 años bajábamos la mortalidad por COVID en un 80 por ciento”.



“Vamos avanzando y pronto vamos a vacunar a todos, se está avanzando porque se tienen vacunas suficientes y ya empezamos el censo para vacunar de 50 a 59. Pronto vamos a iniciar la vacunación de 40 a 49; yo estoy seguro que a mediados de año, a finales de junio principios de julio, vamos a tener ya vacunados a 50 millones de mexicanos. Así como dije que íbamos a terminar en este mes de abril aún con una dosis a todos los adultos mayores y lo cumplimos, así estoy haciendo mis proyecciones hacia adelante”, aseveró.