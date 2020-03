Sección 32 tiene “tabulador de precios” para vender plazas: Maestros por México

El exsecretario de la Sección 32 del SNTE, Everardo Páez, aseguró que dicha Sección sigue implementando una bitácora y un tabulador de precios para venta de plazas y realizar procesos administrativos en Veracruz, lo que va en contra de la llamada Cuarta Transformación.



El integrante de Maestros por México acusó que la organización a cargo de Lázaro Medina, decide a quien sí o no se le beneficia con un cambio o un apoyo administrativo, con lo que buscan mantener el control sindical.



“Y voy más allá; los apoyos cuestan, los apoyos que ofrece la Sección 32, el equipo político, tienen un tabulador y todo cuesta, cuesta dinero (…). Ni es legal ni es ético, es un delito”, declaró,



En conferencia de prensa, Maestros por México también informó que funcionarios estatales y federales se han convertido en aliados de los líderes sindicales, condicionando trámites administrativos.



Al respecto, el coordinador nacional del movimiento Maestros por México (MXM), Alberto Hernández Meneses, pidió que a nivel local y nacional se informe a los trabajadores sobre el destino de los recursos que aportan.



“Qué hacen con nuestro dinero y que se detenga la represión a los trabajadores; ya no queremos más venta de plazas y falta de respeto a las maestras”.



“Las prácticas del sexenio pasado están hoy más radicales que antes, están vigentes y esto atenta en contra de la educación y de la dignidad de los trabajadores de la educación, lo que hace falso una Cuarta Transformación cuando menos en educación”, planteó.



Alertó que los mandos medios de las Secretarías de Educación Pública (SEP) y en los Estados son el brazo operador y el brazo represor de los líderes sindicales en las secciones del SNTE.



“Si no vas, atente a las consecuencias. Si no haces lo que yo te digo te vamos a quitar el interinato, o la dirección o no te cambiamos, o te cambiamos pero no a donde pediste”, acusó, señalando que de esta forma buscan controlar el sindicato que está en proceso de renovar a su dirigencia.