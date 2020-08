Sección 56 del SNTE reporta 28 decesos por COVID-19

El secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mario Hernández, informó que han fallecido a consecuencia del COVID-19 en Veracruz, 28 trabajadores entre jubilados y activos adheridos a esta Sección.



"Tenemos desafortunadamente el fallecimiento de 28 compañeros, la mayoría jubilados pero también activos. De estos son 12 activos y 16 jubilados", dijo.



Añadió que tras el deceso de estas personas, el sindicato ha buscado estar en contacto con sus dolientes, para poderles apoyar en lo que requieran y que en este caso son trámites para poder acceder a los beneficios que tuvo el trabajador.



El dirigente apuntó que tiene conocimiento de que hay un sinnúmero de compañeros que han sido atacados por el virus, pero la cifra exacta no la poseen porque no les reportan por la morbosidad que se genera cuando alguien se enferma, y es que apuntó que así evitan que se le vea de otra manera al paciente.



"Tendría que sea una enfermedad que se deba de ver como todas, pero se despiertan morbosidad sobre si va a contagiar o no, por eso no nos avisan. Sí sabemos de algunos, pero no de todos".



En referencia al servicio de salud que reciben en el IMSS los trabajadores del SNTE sección 56, dijo que de manera general es complicado porque faltan medicamentos, pero al menos para estos casos de COVID-19N sí han sido atendidos de la mejor manera por parte del equipo médico.



"Muchos de nuestros compañeros sí han acudido, y han sobrevivido a esta enfermedad, pero algunos sí se nos han adelantado. El servicio no es el que quisiéramos pero estamos ahí apoyando en eso".